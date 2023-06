Ukrajina Rusko Online: Ukrajinská armáda tvrdí, že Rusi vyhodili vo vzduchu Kachovskú priehradu

Volodymyr Zelenskyj ocenil ukrajinských vojakov za ich postup pri Bachmute. Rusko zverejnilo tvrdenie, že v nedeľu odrazilo rozsiahly útok ukrajinskej armády na piatich miestach frontu na juhu Doneckej oblasti.

Za týchto okolností a protirečivých vyhlásení pricestoval do Kyjeva na dvojdňové rozhovory mierový vyslanec pápeža Františka, taliansky kardinál Matteo Zuppi.

"Dobrá práca, bojovníci! Vidíme, ako hystericky Rusko reaguje na každý krok, ktorý tam urobíme, a na všetky pozície, ktoré dobyjeme. Nepriateľ vie, že Ukrajina zvíťazí," povedal Zelenskyj vo videoodkaze na sociálnych sieťach.

Predtým námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová oznámila "určitý úspech" na bojisku. "Oblasť Bachmutu zostáva centrom bojov. Postupujeme tam na dosť širokom úseku frontu," spresnila. "V rámci obrannej operácie robíme útočné akcie," dodala.

Rusko v máji vyhlásilo, že dobylo teraz už zničené východoukrajinské mesto Bachmut, dejisko najdlhšej bitky vojny. Bitka patrí aj k najkrvavejším v tomto konflikte.

Ukrajina vyhlasuje, že sa pripravuje na veľkú ofenzívu zameranú na znovudobytie svojho územia, ktoré okupuje Rusko, ale že neoznámi, keď sa ofenzíva už začne.

V nedeľu ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov zverejnil tajuplný tvít a citoval v ňom text zo skladby Enjoy the Silence (Vychutnajte si ticho) od britskej hudobnej skupiny Depeche Mode. Napísal: "Words are very unnecessary/They can only do harm." – Slová sú zbytočné/Môžu len ublížiť.

Americký prezident Joe Biden zaželal Ukrajine všetko najlepšie v očakávanej protiofenzíve.

Na otázku agentúry AFP, či si Biden myslí, že ukrajinská protiofenzíva bude fungovať, prezident odpovedal tichým zdvihnutím ruky a prekrížením prostredníka s ukazovákom.

Vojna sa v posledných týždňoch vystupňovala a pribúdajú útoky na oboch stranách hranice Ukrajiny s Ruskom.

Vojenskí odborníci očakávajú, že ukrajinské sily budú najprv testovať, kde majú ruské ozbrojené sily slabiny, a potom naplno spustia protiofenzívu. (TASR)