Ukrajina Rusko Online: Počet obetí ruských útokov na ukrajinské mestá sa zvýšil na štrnásť

Ukrajinský veľvyslanec pri OSN Serhij Kyslycja označil na Valnom zhromaždení OSN Rusko za teroristický štát. Kyjev zároveň vyzval svetové spoločenstvo, aby odsúdilo pokus Ruska o anektovanie ďalšieho ukrajinského územia.

"Celý svet znovu uvidel pravú tvár teroristického štátu, ktorý zabíja našich ľudí," povedal Kyslycja.

Členské štáty OSN sa zišli na mimoriadnom zasadnutí v New Yorku, kde od 15:00 miestneho času (21:00 SELČ) prerokujú rezolúciu odsudzujúcu ruskú anexiu ukrajinského územia. O rezolúcii bude podľa očakávaní 193 členských štátov hlasovať na konci zasadnutia. To by sa vzhľadom na veľký počet rečníkov mohlo pretiahnuť až do stredy, podotkla agentúra DPA.

Rusko neuspelo s pokusom presadiť, aby sa o rezolúcii hlasovalo tajne.

Rezolúcie Valného zhromaždenia nie sú na rozdiel od rezolúcií prijatých Bezpečnostnou radou OSN záväzné. Nadchádzajúce hlasovanie je však vnímané ako test nálady vo svete v kontexte vojny na Ukrajine. (ČTK)