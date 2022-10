Kryty, vojenská služba aj dane. Ako Fínsko vybudovalo obranu proti Rusom

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Presklená konštrukcia na malom námestí v centre Helsínk láka na posilňovňu, futsal alebo florbal. Len malý medzinárodný znak pre kryty – modrý trojuholník na žltom pozadí – naznačuje, že ide aj o niečo viac než športové centrum.

Za sklom je výťah, ktorý schádza približne dvadsať metrov pod zem. Najprv prázdna ulička so sivými kamennými stenami a až potom to sľubované. Detské ihrisko s kaviarňou, hala s ihriskami. V Helsinkách, kde často prší alebo je chladno, príde vhod mať podobné ihriská v krytých priestoroch.

„Podľa zákona sa kryty musia dať do pohotovosti do troch dní, ale tento by mohol byť pripravený už za šesť hodín,“ hovorí Tomi Rask, učiteľ civilnej obrany z miestneho magistrátu, ktorý v kryte sprevádza novinárov.

Do niekoľkých hodín tak musia podnikatelia, ktorí si tento priestor prenajali a platia zaň mestu, zbaliť všetky svoje zariadenia a vyprázdniť ho. Za niekoľko hodín by totiž mohlo priestory zaplniť až šesťtisíc ľudí, ktorí by tu v prípade bombardovania Helsínk mohli stráviť aj mesiace.

V kryte budú pripravené postele, potraviny, záchody. Ventiláciou bude prúdiť čerstvý vzduch, od povrchu by ich mali deliť dvoje obrovských pancierových dverí, ktoré by ich mali ochrániť nielen pred prípadným výbuchom, ale aj následnou radiáciou.

Ešte sme to neskúsili

Aspoň taký je plán. „Ešte sme to v praxi nevyskúšali,“ priznáva Rask. Bombardovanie, aké je v súčasnosti realitou v ukrajinských mestách, Helsinki totiž ešte nezažili. „Ale robievame tu turnaje s tisíckami účastníkov, vždy sa do krytu zmestili.“

Len v samotnom hlavnom meste Fínska sa nachádza asi 5500 krytov. Niektoré majú kapacitu dvadsať ľudí, niektoré aj viac ako je spomínaných šesťtisíc. Nachádzajú sa pod domami, ulicami či úradmi.

Väčšie slúžia zväčša ako telocvične alebo podzemné parkoviská. Premeniť na kryt so všetkým vybavením sa dá aj každá stanica metra.