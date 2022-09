SME Minúta: Rusko musí zaplatiť za vojnu, povedal Zelenskyj a žiada tribunál

Ostreľovanie poškodilo káble dodávajúce elektrinu do reaktora Záporožskej jadrovej elektrárne. Blok dočasne bežal na núdzové dieselové generátory, kým obnovili vonkajšie napájanie.

Ostreľovanie sa nijako nedotklo piatich ďalších reaktorov Záporožskej jadrovej elektrárne, povedal podľa agentúry Reuters šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi. Elektráreň okupujú ruské invázne sily.

Elektráreň bola minulý týždeň po dvoch týždňoch opäť pripojená na ukrajinskú rozvodnú sieť. Energiu potrebuje na chladenie reaktorov a udržanie chodu.

Grossi vyjadril nádej, že čoskoro pôjde na Ukrajinu a do Ruska, aby presadil dohodu o vytvorení ochrannej zóny v jadrovej elektrárni. Novinárom dnes v sídle OSN v New Yorku povedal, že teraz vystupuje do "skutočnej" fázy rokovaní s oboma krajinami a chce dohodu uzavrieť čo najskôr. (ČTK)