Dobré ráno: Putin si mobilizáciou píli pod sebou konár

V Dobrom ráne odpovedáme aj na vaše otázky o vojne.

Ukrajina na bojisku robila v posledných týždňoch významné posuny, zatlačila ruské vojská viac na juh a na východe sa priblížila až k hraniciam s Ruskom. Odozvou je čiastočná mobilizácia, ktorú včera ohlásil Vladimír Putin.

Sme tak v novej fáze vojny, no žeby sa nasledujúce týždne či mesiace obrátili v prospech Ruska, o tom viacerí pochybujú.

O novom vývoji vojenského konfliktu sa Jana Maťková rozprávala s Matúšom Halásom, analytikom z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe. A zodpovedali aj na vaše otázky, ktoré ste nám k téme vojny na Ukrajine poslali.

Zdroj zvukov: Guardian, BBC

Krátky prehľad správ

Vláda navrhla zastropovanie cien elektriny pre domácnosti. Vláda sa zaoberá aj plynom, ktorého cenu chce garantovať na celý budúci rok. Ohľadom pomoci firmám zatiaľ čaká na celoeurópske riešenie.

Návrh na úpravu sporného paragrafu 363 neprešiel do druhého čítania. Za bolo 72 zo 144 prítomných poslancov, chýbal tak jediný hlas. Proti návrhu boli okrem poslancov Smeru a viacerých nezaradených aj všetci poslanci Sme rodina.

Na zvyšovanie platov zdravotníkov by sa na budúci rok malo vynaložiť približne pol miliardy eur. Má sa tak pokryť platový automat aj dodatočné navýšenie zdrojov na platy vo výške zhruba 232 miliónov eur. Zvýšenie platov včera odobrila vláda.

Prokuratúra sa po nástupe Maroša Žilinku do funkcie generálneho prokurátora zmenila k lepšiemu len podľa 27 percent ľudí. K horšiemu sa zmenila podľa 20 percent respondentov, vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý realizovala agentúra Focus pre Via Iuris.

Fotograf denníka SME Marko Erd vyhral v súťaži Slovak Press Photo cenu Grand Prix a stal sa aj víťazom kategórie reportáž. V oboch prípadoch uspel so sériou fotografií, ktoré zachytávajú utečencov na hranici vo Vyšnom Nemeckom deň po ruskej invázii na Ukrajinu.

Odporúčanie

“Deštrukciu v Izjume vidieť všade. Od bombami zničených bytoviek cez nemocnicu, školy, pošty. Ešte začiatkom roka to bolo malebné mesto na rieke Siverskyj Donec.” Takto začína reportáž nášho spolupracovníka Branislava Ondrášika, ktorý bol fyzicky v ukrajinskom meste Izjum, kde odhalili masové hroby po odchode ruskej armády. Objavili už takmer 450 obetí, väčšina z nich boli civilisti. O tom, ako to v meste teraz vyzerá a ako sa s touto skazou vyrovnávajú samotní Ukrajinci si prečítate na SME.sk v článku Reportáž z oslobodeného Izjumu: Pach smrti sa nalepí na šaty.

