Ukrajina Rusko Online: Marinová sa obáva zamrznutia rozhovorov o vstupe do NATO

Fínska premiérka Marinová sa obáva, že by rozhovory o vstupe Fínska a Švédska do NATO mohli zamrznúť, ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu s Tureckom do konca tohto mesiaca, keď sa koná summit NATO v Madride.

Podľa nej sa Ankara tiež musí snažiť nájsť riešenie, ktoré by viedlo k dohode, uviedla agentúra AFP. Niektorí predstavitelia vládneho bloku v Turecku však odmietli tlak na rýchle dosiahnutie dohody. Podľa nich by mohli rokovania trvať aj rok.

Ankara tvrdí, že Švédsko a Fínsko podporujú "teroristické skupiny". Tak označuje Turecko niektoré kurdské organizácie, napríklad Stranu kurdských pracujúcich. Po oboch krajinách chce, aby tiež zrušili obmedzenia na vývoz zbraní do Turecka či sa jasne prihlásili k záväzku potierať teroristické skupiny, ktoré Turecko ohrozujú.

Medzi ne Ankara počíta napríklad aj kurdské milície na severe Sýrie. Podľa médií Turecko žiada Fínsko a Švédsko o vydanie desiatok ľudí, ktorí podľa Ankary spolupracujú s teroristickými organizáciami. Rozšírenie NATO musia schváliť všetky členské krajiny a Ankara fakticky vyhráža svojím vetom. (ČTK)