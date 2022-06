Vojna na Ukrajine vstúpila do rozhodujúcej fázy, myslia si západní predstavitelia

Nastať môžu tri scenáre.

WASHINGTON. Vojna na Ukrajine vstúpila do rozhodujúcej fázy, ktorá by mohla predurčiť jej dlhodobý výsledok, domnievajú sa armádni experti a západné spravodajské služby. Uviedla to americká stanica CNN.

Ukrajinské sily rýchlo míňajú zásoby zastaranej munície zo sovietskej éry a Kyjev prosí Západ o zaslanie ďalších zbraní zatiaľ čo ruské sily získavajú delostreleckú prevahu pri strategicky dôležitých mestách na východe Ukrajiny.

Táto kľúčová chvíľa by mohla prinútiť k ťažkému rozhodnutiu západnej vlády, ktoré doteraz Ukrajinu podporovali aj za cenu rastúcich nákladov a na úkor svojich vlastných zásob zbraní, napísala CNN.

"Myslím, že sa dostávame do bodu, keď uspeje jedna alebo druhá strana," povedal pre televíziu nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ NATO.

"Rusko buď získa Slovjansk a Kramatorsk alebo ich tam Ukrajinci zastavia. Ak tam Ukrajina dokáže udržať líniu, tvárou v tvár takto početným silám, bude to niečo znamenať, "doplnil.

Vojna sa môže vyvíjať v troch scenároch

Západní predstavitelia podľa CNN pozorne skúmajú tri možné scenáre, podľa ktorých by sa mohla vojna na Ukrajine ďalej vyvíjať.

Podľa prvého z nich bude Rusko postupne dosahovať územné zisky v kľúčovej oblasti ukrajinského Donbasu.

Druhý scenár predpokladá, že bojové línie sa vyvinú do patovej situácie, ktorá sa pretiahne na mesiace alebo roky, čo povedie k obrovským stratám na oboch bojujúcich stranách a dlhodobej kríze predstavujúcej záťaž pre svetovú ekonomiku.

Podľa západných predstaviteľov existuje tiež tretia možnosť, že Rusko preformuluje svoje vojnové ciele, oznámi, že dosiahlo víťazstvo, a pokúsi sa ukončiť boje.

Tento scenár je ale považovaný za najmenej pravdepodobný a podľa zdrojov stanice sa javí iba ako "zbožným želaním".

Moskva len s ťažkosťami dosiahne významné ciele

Americkí činitelia sa obávajú, že ak Rusko dokáže dobiť oblasti na východe, prezident Vladimir Putin bude môcť toto územie použiť ako základňu na ďalší postup na Ukrajinu. Medzi západnými predstaviteľmi panuje presvedčenie, že na východe Ukrajiny má Rusko vďaka svojej početnej prevahe výhodnejšiu pozíciu.

"O ruskom postupe aj napriek tomu nie je vopred rozhodnuté," povedal činiteľ z administratívy amerického prezidenta Joea Bidena.

Kým sa predné línie bojov vyvinuli v opotrebovávanú vojnu, ktorá sa točí okolo vzájomnej delostreleckej paľby, utrpeli obe strany ohromné straty a teraz čelia možnému nedostatku ľudskej sily.

Rusko podľa informácií CNN prišlo až o tretinu svojej pozemnej sily a americkí zástupcovia z oblasti spravodajských služieb verejne hovorili o tom, že Moskva bez všeobecnej mobilizácie len s ťažkosťami dosiahne významné zisky. Ide však o politicky riskantný krok, ktorému sa Putin zatiaľ vyhýbal.

Na druhej strane americkí a ďalší západní odborníci nepozorujú žiadne známky toho, že by Putin vo svojom odhodlaní viesť vojnu poľavil.

"Putin stále verí, že nakoniec uspeje a získa buď fyzickú alebo politickú kontrolu nad Ukrajinou, buď nad jej významnou časťou alebo ideálne nad celou krajinou," povedal pre CNN zdroj z NATO.

Začínajú narastať náklady

Ale s tým, ako sa boje preťahujú, začínajú narastať náklady západných vlád. Ceny energií a inflácie začínajú dopadať na bežných občanov v USA i Európe a médiá sa už tak nezameriavajú na každodenné boje na Ukrajine.

Niektorí západní predstavitelia sa preto obávajú, že podpora Ukrajiny zo strany Západu môže pomaly slabnúť.

Kyjev ale upozorňuje, že potrebuje ďalšie pravidelné dodávky zbraní od západných partnerov, a to predovšetkým ťažkej armádnej techniky vrátane raketometov dlhého dostrelu.

Hovorca ukrajinskej vojenskej rozviedky Vadym Skibickyj denníku The Guardian minulý týždeň povedal, že Ukrajina už takmer vyčerpala zásoby delostreleckej munície, pretože ukrajinské delostrelectvo každý deň vypáli 5 000 až 6 000 nábojov.

"Teraz je to delostrelecká vojna (...) a my v delostrelectve prehrávame," povedal. Na ukrajinské delo podľa neho pripadá desať až 15 ruských diel a západní partneri doteraz dali Kyjevu desatinu toho, čím disponujú.

"Všetko teraz závisí od toho, čo nám Západ poskytne," povedal Skibickyj.

