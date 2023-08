Ukrajina Rusko Online: Ukrajina hlási oslobodenie dediny Urožajne na západe Doneckej oblasti

Dôležité

Ukrajinská armáda oslobodila dedinu Urožajne na západe Doneckej oblasti. Uviedla to na telegrame námestníčka ukrajinského ministerstva obrany Hanna Maľarová. "Naši upevňujú svoje pozície. Ofenzíva pokračuje," napísala.

Už v predchádzajúcich dňoch hovorila o tom, že o dedinu na rieke Mokri Jaly ukrajinské sily zvádzajú boje s ruskými jednotkami.

Dediny Urožajne a Staromajorske, ktorého oslobodenie Kyjev oznámil na konci júla, boli cez víkend na proruských kanáloch na telegrame spomínané ako miesta prudkých bojov. O bojoch v oblasti hovorili aj ukrajinskí predstavitelia a ruské okupačné úrady.

Denník The New York Times cez víkend napísal, že Kyjev pri Urožajne do boja nasadil tisíce vojakov a ťažkú techniku.

"Ak sa im podarí preraziť alebo obísť Urožajne, budú zhruba 80 kilometrov od významných prístavných miest Berďansk a Mariupoľ pri Azovskom mori. S každou míľou postupu ukrajinské sily vystavujú ruské zásobovacie línie väčšiemu a väčšiemu tlaku," napísal denník. (ČTK)