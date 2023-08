Američania uvalili sankcie na tri firmy spojené so slovenským občanom

Sieť firiem obchádza sankčné opatrenia proti Severnej Kórei.

WASHINGTON. USA v stredu uvalili sankcie na tri firmy spojené so sieťou, ktorá obchádza sankčné opatrenia voči Severnej Kórei (KĽDR) a snaží sa podporovať jej obchody so zbraňami s Ruskom. Uviedlo to v oznámení americké ministerstvo financií.

Ide o spoločnosti Verus LLC z Ruska, Defense Engineering LLP z Kazachstanu a Versor s.r.o. zo Slovenska, píše sa v oznámení. Podľa amerického rezortu sú tieto firmy spojené so slovenským občanom Ašotom Mkrtyčevom, ktorého USA v marci sankcionovali za pokus sprostredkovať predaj zbraní z KĽDR do Ruska.

V oznámení sa uvádza, že nové sankcie sú súčasťou stratégie USA identifikovať, odhaliť a zastaviť činnosť tretích strán, ktoré sa snažia podporovať vojnu Ruska proti Ukrajine.

"Keď Rusko naďalej míňa muníciu a stráca ťažkú techniku na bojisku, je čoraz viac nútené obracať sa na svojich málo spojencov vrátane KĽDR, aby udržalo svoju nevyprovokovanú vojnu na Ukrajine," napísalo ministerstvo. Za obchádzanie medzinárodného sankčného režimu už USA prijali takéto opatrenia proti stovkám fyzických a právnických osôb.

Americké ministerstvo uviedlo, že Mkrtyčev prostredníctvom rokovaní so severokórejskými a ruskými predstaviteľmi "organizoval potenciálne plány na presun viac ako dvoch desiatok druhov zbraní a munície do Ruska výmenou za rad tovarov vrátane surovín a komodít pre KĽDR".

V stredajšom oznámení sa píše, že Mkrtyčev je prezidentom spoločnosti Versor, zakladateľom a vlastníkom spoločnosti Verus, ako aj riaditeľom spoločnosti Defense Engineering.

Zaradenie na sankčný zoznam znamená zablokovanie majetku a aktív týchto firiem v USA, zákaz obchodovania s nimi pre amerických občanov a hrozbu sankcionovania osôb, ktoré s nimi vykonajú určité transakcie.