Ukrajina Rusko Online: Biely dom požiadal Kongres o súhlas na financovanie ďalšej pomoci pre Ukrajinu

Dôležité

Súd na Ukrajine poslal do väzenia na päť až desať rokov štyroch spolupracovníkov proruského oligarchu Viktora Medveďčuka za pokus o štátny prevrat vlani vo februári.

Medzi odsúdenými je občan Ruska, príslušník vojenskej rozviedky, ktorý bol v priamom kontakte so zástupcami administratívy ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskými tajnými službami. Proces s ním sa konal v neprítomnosti, píše ruskojazyčný server Meduza.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Odsúdení chceli podľa SBU "synchronizovať" štátny prevrat so začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu, a tak pomôcť Rusku v okupácii Ukrajiny. Plánovali ovládnuť ukrajinské verejné inštitúcie v Kyjeve i ďalších ukrajinských oblastiach a zvolať takzvané národné zhromaždenie. To by potom prijalo rezolúciu o odvolaní ukrajinského politického a vojenského vedenia.

SBU tiež uviedla, že v prípade, že by ich plány boli prezradené, mali v úmysle prejsť k "silovému scenáru". Kvôli tomu vytvorili ozbrojené krídlo, do ktorého chceli získať 500 ľudí z radov stúpencov Ruska. SBU uviedla, že ich akciu včas odhalila a na začiatku invázie boli zadržaní.

Medveďčuk býval do začiatku ruskej invázie najznámejším proruským politikom na Ukrajine. Putin je krstným otcom jeho dcéry Darji. Ukrajinské úrady v roku 2021 Medveďčuka obvinili z vlastizrady a poslali ho do domáceho väzenia. Po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu politik z domáceho väzenia ušiel, vlani v apríli ho ale chytili a v septembri ho Ukrajinci odovzdali Rusku v rámci výmeny vojnových zajatcov.

Medvedčukova proruská strana Opozičná platforma - Za život bola po začatí ruskej invázie úradne zakázaná. (My Regióny)