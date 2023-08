Rusi počas raketových náletov útočia aj v online priestore. Taktiku menia denne

Rozhovor s ukrajinským brigádnym generálom Oleksandrom Potijom.

So Slovenskom máme dobrý kybernetický dialóg, no možno by mohol byť ešte užší, hovorí pre SME brigádny generál ​​​​​OLEKSANDR POTIJ z ukrajinského úradu, ktorý dohliada na kybernetickú bezpečnosť.

N ajväčší problém, ktorý priebežne riešia, sú neustále kybernetické útoky zo strany Ruska a ich hackerských skupín na rôzne sektory kritickej infraštruktúry aj na vládne inštitúcie. Rusko sa podľa neho dopúšťa terorizmu nielen vo fyzickom, ale aj v kybernetickom priestore.

V rozhovore sa dočítate aj: čo presne Štátna služba pre špeciálnu komunikáciu a informačnú ochranu robí,

koľko kybernetických útokov už Ukrajina zaznamenala od začiatku invázie,

či sa Rusom darí zasahovať aj city Ukrajincov,​​​​​

čo si brigádny generál Potij myslí o kybernetickej ofenzíve,

či aj kybernetické útoky možno označiť za vojnové zločiny,

ako Ukrajina v oblasti kyberbezpečnosti spolupracuje so Slovenskom. ​​

Pred chvíľou ste počas vášho vystúpenia na konferencii tu v Ľvove povedali, že aj v kybernetickej oblasti ste si museli prejsť mnohými bolestnými situáciami. Čo presne ste mali na mysli?

Máme rovnaké výzvy ako všetky takéto agentúry po celom svete: zohnať kvalifikovaných ľudí s vysokou mierou kompetencií. Tiež máme limitované finančné prostriedky, zdroje a podobne. Ale ten najväčší problém sú neustále kybernetické útoky zo strany Ruska a ich hackerských skupín na rôzne sektory kritickej infraštruktúry, na vládne inštitúcie. Predovšetkým sú to útoky na civilnú infraštruktúru. Až 85 percent ich útokov sa zameriava na civilnú infraštruktúru ako telekomunikácie, logistiku, miestnu samosprávu, energetický či finančný sektor a iba 15 percent na vojenskú infraštruktúru. Je to ukážka toho, že Rusko sa dopúšťa taktického terorizmu aj v kybernetickom, nie iba fyzickom priestore. Od invázie to už bolo viac ako tritisíc útokov.

Štátna služba pre špeciálnu komunikáciu a informačnú ochranu Osobitná vládna služba v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Zabezpečuje ochranu štátnej a kritickej infraštruktúry informačných systémov, napríklad aj bezpečnosť komunikácie prezidenta Ukrajiny, vlády, kryptografiu, technickú bezpečnosť. Vyvíja štandardy a požiadavky pre rôzne informačné systémy. Patrí pod ňu národný tím reakcie na núdzové kybernetické situácie (UA-CERT), ktorý je súčasťou medzinárodného fóra (FIRST). Má aj výskumný inštitút pre aplikovaný kyberneticko-bezpečnostný výskum a školu, kde pripravuje dôstojníkov pre seba aj iné úrady.

Nie sú to pritom iba kybernetické útoky, je to množstvo komplexných operácií. Útoky sú obvykle súčasťou väčšej operácie a sú spojené aj s fyzickými útokmi a informačnými kampaňami. Napríklad takto fungujú psychologické operácie (PSYOPS). Môžem uviesť hackovanie webstránok médií pre šírenie dezinformácií alebo útoky na stránky miestnych úradov počas alebo bezprostredne pred vzdušnými útokmi. Sú to komplexné a komplikované útoky spojené s pozemnými operáciami. Toto je vcelku nový fenomén. Čiže aj odpoveď a plánovanie musí byť na úrovni rôznych exekutívnych inštitúcií – armády, spravodajských služieb a podobne.

Kedy sa tieto komplexné útoky, ktorých zložkou sú aj PSYOPS začali?

Kybernetické útoky boli súčasťou týchto PSYOPS pred inváziou. Napríklad 14. januára 2022 ruskí hackeri nahradili pôvodný obsah niektorých webových stránok ministerstiev a úradov falošnou správou. Po invázii, v apríli - máji minulého roka, počet týchto PSYOPS útokov v kybernetickom priestore narástol. Rusi pochopili, že naša odpoveď na kybernetické útoky je rýchla a dokážeme našu infraštruktúru dostať späť na nohy. Zaznamenali sme napríklad veľký kybernetický útok na miestnu samosprávu a miestne informačné zdroje ako médiá. Chcú zabrániť, aby boli ľudia informovaní o týchto útokoch z miestnych zdrojov. Aby ľudia mali dostatok informácií o vzniknutej situácii v regióne, v meste. Ich nedostatok môže u obyvateľstva vyvolať paniku.

Brigádny generál ​​​​​Oleksandr Potij je zástupcom vedúceho Štátnej služby pre špeciálnu komunikáciu a informačnú ochranu Ukrajiny,

predtým bol profesorom pre bezpečnostné informačné systémy a technológie na Fakulte informatiky Charkovskej národnej univerzity,

ako IT expert, dizajnér kryptografickej ochrany pôsobil v súkromnej sfére,

25 rokov slúžil v ukrajinskom vojenskom letectve,

rozhovor SME poskytol počas konferencie o kybernetickej bezpečnosti v ukrajinskom Ľvove.

Deje sa to iba na internete alebo aj v tradičných médiách ako rozhlas a televízia?

Dnes ľudia získavajú informácie predovšetkým na internete, ale Rusi útočia aj na vysielanie. Napríklad keď ruskí kybernetickí teroristi hackli jednu rozhlasovú stanicu, dostali sa do ich systémov a odvysielali klamlivé informácie o našom prezidentovi, že bol v nemocnici. To bola tiež vcelku komplikovaná operácia.

V rozhovore pre Politico ste už o týchto psychologických aktivitách Rusov povedali, že súčasnými útokmi útočia Rusi na „city Ukrajincov“. Darí sa im to? Ako sa vám darí brániť?

Snažíme sa a myslím, že máme dobré výsledky, aj tu na konferencii môžete vidieť príklady našich ľudí, súkromných spoločností, inštitúcií, novinárov. Hovoríme o tom. Budujeme silný systém kybernetickej obrany a zabezpečiť priestor ochrany pre ešte viac rôznych taktík, aj tých budúcich. Dnes je to hlavne o tom, ako rýchlo dokážeme reagovať. Najprv musíme útok odhaliť, zistiť, o akú zraniteľnosť ide. Máme dobrý responzívny tím na národnej aj lokálnych úrovniach, v spolupráci s partnermi dokážeme útoky odhaliť rýchlo a reagovať. Dôležitá je aj následná fáza obnovy systémov. Máme na túto detekciu aj obnovu, logicky, veľmi málo času. Výsledky však máme dobré.

Takže Rusi sa síce snažia, ale veľmi úspešní nie sú?