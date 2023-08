Do Litvy zbehol ďalší ruský dôstojník, žiada o politický azyl

Koroľov nelegálne prekročil litovskú hranicu a dostal sa až do Vilniusu.

VILNIUS. Do Litvy zbehol z ruskej armády ďalší dôstojník. V pobaltskej krajine požiadal o politický azyl, napísala v piatok na svojom ruskojazyčnom webe britská BBC, ktorá s utečencom hovorila.

"Nechcel som sa zúčastniť krvavej vojny, ktorú rozpútal môj štát," vysvetlil svoje motívy poručík Ivan Koroľov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Žiada o azyl

Nelegálne prekročil litovskú hranicu a dostal sa až do Vilniusu, kým ho na autobusovej stanici v hlavnom meste vo štvrtok zadržali pohraničníci. Dôstojník slúžil v jednotke veliteľstva východného vojenského okruhu, ktorá má za mierových čias posádku v dedine Tejsin v Chabarovskom kraji pri hraniciach s Čínou.

Po zadržaní vo Vilniuse pohraničníci previezli dezertéra späť na pohraničný priechod, kde pobudol 24 hodín a kde sa spojil so spravodajcom BBC.

"Rozhodol som sa 3. augusta opustiť Rusko, pretože som sa nechcel zúčastniť krvavej vojny, ktorú rozpútal môj štát. V tejto chvíli som v Litve, kde som požiadal o politický azyl," povedal.

Pripustil, že sa zúčastnil "špeciálnej vojenskej operácie", ako Moskva nazýva svoju agresiu proti Ukrajine, ale tvrdil, že po celý čas sa ako zástupca náčelníka skladu delostreleckej munície nachádzal na ruskom území, na Ukrajinu nevstúpil.

"Mali sme na starosti zásobovanie ruských vojsk muníciou. Dostávali sme muníciu z celého Ruska, zo všetkých jednotiek, zo všetkých skladov a prerozdeľovali sme ju brigádam a jednotkám priamo na Ukrajine," vysvetlil.

Nezávisle overiť túto informáciu nebolo možné, poznamenala BBC. Dodala, že litovské úrady prijali žiadosť o azyl na posúdenie a Koroľova odoslali do centra pre migrantov, kde zotrvá, kým nebude o jeho žiadosti nerozhodnuté.

BBC požiadala ruské ministerstvo obrany a litovské migračné úrady o vyjadrenie, na ktoré doteraz čaká.

Dezertoval aj pilot

BBC na začiatku júna zverejnila rozhovor s poručíkom Dmitrijom Mišovom, ktorý zrejme ako prvý pilot ruského vojenského letectva dezertoval.

Najprv ako pilot, neskôr ako operátor bojového vrtuľníka slúžil v Rusku v 15. brigáde armádneho letectva, ktorá bola od prvého dňa nasadená do vojny. Mišov tvrdil, že nikdy nebol v boji a nikdy neletel nad ukrajinským územím.

"Neodmietol by som splniť svoju povinnosť, keby bola vlasť v ohrození, ale odmietam byť spolupáchateľom zločinu. Keby ma donútili bojovať a posadili do bojového vrtuľníka, musel by som zabíjať a pravdepodobne by som usmrtil desiatky ľudí, a to by som nechcel, pretože Ukrajinci nie sú moji nepriatelia," povedal poručík spravodajcovi BBC vo Vilniuse, kým sa prihlásil litovským úradom.

Vojna na Ukrajine