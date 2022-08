SME Minúta: Kyjev sa zbavuje sovietskej minulosti, premenoval 95 ulíc

Svet sa tesne vyhol radiačnej havárii v Záporožskej elektrárni, povedal Zelenskyj v súvislosti s jej odstávkou. Vinu pripísal ostreľovaniu z ruskej strany, čo spôsobilo požiare v uhoľnej elektrárni, ktorá odpojili komplex reaktorov.

Najväčšia jadrová elektráreň v Európe má celkovo šesť reaktorov. V súčasnosti sú však v prevádzke iba dva.

Elektrina je potrebná na chladenie a pre bezpečnostné systémy. Zelenskyj priblížil, že po výpadku sa rozbehli záložné generátory, ktoré zaistili, že elektráreň zostala v bezpečí.

"Ak by sa nezapli tieto naftové generátory... ak by naši zamestnanci po výpadku nezareagovali, boli by sme nútení prekonávať následky radiačnej havárie," uviedol Zelenskyj vo svojom večernom príhovore. (TASR)