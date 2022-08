Dobré ráno: Ukrajine neveril ani Západ, prvé dni vyčkával

Čo sa odohrávalo prvé dni vojny v Kyjeve a v okolí.

Mala to byť trojdňová špeciálna operácia, s kľúčovou časťou v Kyjeve. Ukrajinci však útok na svoje hlavné mesto odrazili a vojna s Ruskom trvá dodnes.

Americký denník Washington Post teraz dopodrobna popísal, čo sa v prvých dňoch vojny odohrávalo, čo Rusi pokazili a ako sa Ukrajinci ubránili.

Dnes sa o tom Tomáš Prokopčák porozprával s Lukášom Onderčaninom.

Zdroje zvukov: Time, The Sun, USA Today, The Guardian, France 24, NBC

Krátky prehľad správ

Strana SaS predstavila návrh zákona o partnerskom spolužití, vrátane párov rovnakého pohlavia. Mohli by dediť, mať bezpodielové vlastníctvo či by sa im mali uznávať ďalšie práva. SaS hovorí, že o zákone s ostatnými koaličnými stranami nerokovala, no opiera sa o programové vyhlásenie vlády.

Boris Kollár chce, aby Richard Sulík aj so svojimi ministrami zostali na svojich pozíciách. Ak by SaS odišla z vlády, Sme rodina bude rokovať o fungovaní v novej koalícii. Strana si chce stanoviť aj nové ciele.

V sobotu podpíše Slovensko dohodu o ochrane vzdušného priestoru s Českom a s Poľskom. Následne tak môžeme uzemniť naše lietadlá MiG-29. Počas leteckých dní SIAF sa so stíhačkami aj symbolicky rozlúčime. Česko a Poľsko budú chrániť slovenský vzdušný priestor do príchodu nových lietadiel F-16.

Rusko sa prihlásilo k útoku na železničnú stanicu v Čaplyne. Údajne mal byť cieľom strely Iskander vojenský vlak, v ktorom sa malo nachádzať 200 vojakov a zbrane. Ukrajina hovorí, že pri útoku zahynulo najmenej 25 civilistov.

Ruská armáda musí do konca budúceho roka prijať ďalších 137-tisíc vojakov. Dekrétom to podľa Sky News ma nariadiť prezident Putin. Zatiaľ však nie je jasné, či sa v Rusku zmení branná povinnosť alebo sa bude armáda spoliehať na nábor dobrovoľníkov.

Odporúčanie

Dnes odporúčam knihu, neprekvapivo znovu vedeckú fantastiku. Česká podznačka Plus od Albatrosu začala pred pár rokmi nanovo vydávať knihy Stanislava Lema a ak hľadáte dobrý spôsob, ako sa zoznámiť s písaním tohto kultového poľského autora, odporúčam zbierku poviedok Príbehy pilota Pirxa.

Sú to svieže texty, ktorých hrdina s jeho nezvyčajným myslením zápasí s rôznymi problémami počas svojej vesmírnej kariéry. A, nuž, Lem vie písať... takže si to užijete.

Vojna na Ukrajine