SME Minúta: Rusko druhú noc za sebou útočilo na Odesu

Na vojenskej základni vo východnej časti anektovaného Krymu horí muničný sklad. Kvôli požiaru bola uzavretá diaľnica "Tavrida" a úrady evakuujú asi dvetisíc ľudí zo štyroch blízkych obcí, uviedol Moskvou dosadený gubernátor Krymu Aksenov.

Diaľnica Tavrida má zabezpečiť lepšie spojenie anektovaného polostrova s Ruskom, stavia sa od roku 2017. Spája Kerčský most na východe polostrova so Sevastopoľom na juhu. Kerčský most, ktorý je dôležitou tepnou pre zásobovanie ruských vojsk bojujúcich na Ukrajine, v noci na pondelok vážne poškodili dve explózie.

Podľa telegramového kanála Krymský vietor, na ktorý odkazuje BBC, miestni obyvatelia hlásili tri zásahy muničného skladu blízko cvičiska raketami alebo dronmi. Z tohto cvičiska je k najbližšej frontovej línii asi 230 kilometrov.

(ČTK)