SME Minúta: Putin ponúkol wagnerovcom, aby ďalej bojovali na Ukrajine, no nie pod Prigožinom

Prezident Vladimir Putin povedal, že po neúspešnej júnovej vzbure ponúkol wagnerovcom, aby ďalej bojovali na Ukrajine pod vedením ich skutočného veliteľa. Proti návrhu sa postavil šéf skupiny Jevgenij Prigožin.

Putin to povedal v rozhovore, ktorý uverejnili ruské noviny Kommersant. Stalo sa tak podľa Putina pri stretnutí v Kremli krátko po vzbure.

Putin tvrdí, že wagnerovcom na stretnutí urobil veľa ponúk vrátane tej, aby ďalej bojovali na Ukrajine pod rovnakým veliteľom. "Nič by sa nezmenilo. Boli by vedení človekom, ktorý bol po celý čas ich skutočným veliteľom," uviedol Putin. Nepovedal však, či bolo podmienkou, aby žoldnieri vstúpili do ruskej armády. Proti takémuto riešeniu bol podľa Putina šéf skupiny Prigožin. "Mnohí (z wagnerovcov v Kremli) kývali, keď som o tom hovoril," povedal Putin.

Podľa denníka Financial Times spomínaným skutočným veliteľom wagnerovcov na Ukrajine je vysoký predstaviteľ skupiny Andrej Tročev.

Podľa Putina je nemožné, aby Wagnerova skupina ďalej pokračovala vo svojej aktuálnej podobe. "Neexistuje zákon o súkromných vojenských spoločnostiach. (Wagnerova skupina) neexistuje," povedal Putin, podľa ktorého na príprave príslušnej legislatívy musí zapracovať parlament. (ČTK)