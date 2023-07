Členstvo Švédska a Fínska v NATO môže vyvolať spory s Ruskom v Arktickej oblasti

Zvýši však bezpečnosť v Pobaltí.

Cesta Švédska k členstvu v NATO sa tento týždeň zdá oveľa jasnejšia, keďže Turecko po mesiacoch prieťahov súhlasilo s tým, aby škandinávska krajina do organizácie vstúpila.

Severoatlantická aliancia, ktorá bola založená v roku 1949 ako protiváha rastúcej moci Sovietskeho zväzu a ktorá bola dlho zdrojom napätia medzi Západom a Ruskom, sa od invázie ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu opäť presadila ako významná a jednotná sila proti Moskve.

Fínsko, tradične neutrálna krajina, oficiálne vstúpilo do NATO v apríli po tom, ako spolu so Švédskom podalo žiadosť v reakcii na vojnu.

Analytici tvrdia, že tento krok zmení bezpečnostné prostredie Európy na ďalšie roky - a ešte viac naštrbí vzťahy s Ruskom, ktoré je proti rozširovaniu aliancie smerom na východ. Začlenenie oboch krajín by mohlo organizácii ponúknuť rozšírené pozemné, námorné a vzdušné kapacity.

Švédsko má silné námorníctvo, ktoré by posilnilo obranu NATO v Baltskom mori, a vyrába vlastné stíhačky. Dobre financovaná fínska armáda zase zachováva povinnú brannú povinnosť pre mužov. Je to „celospoločenský prístup k uvažovaniu o obrane“, povedal Christopher Skaluba, riaditeľ Transatlantickej bezpečnostnej iniciatívy Atlantickej rady. „Môžu mobilizovať stovky a tisíce svojich občanov.“

Obe krajiny zároveň ponúkajú aj kľúčové geografické výhody, ktoré by posilnili obranu NATO.

Zvýšená prítomnosť v Pobaltí

Členstvo Švédska a Fínska poskytuje organizácii na juhu výhodu v Baltskom mori - strategickej vodnej ceste, ktorá hraničí s ruským Petrohradom, ako aj s niektorými z najzraniteľnejších členov NATO.

„Hlavnou úlohou Severoatlantickej aliancie je držať Rusko ďalej od pobaltských štátov,“ povedal Skaluba, pričom mal na mysli Lotyšsko, Estónsko a Litvu. Rastúca prítomnosť na pobreží Baltského mora by mohla posilniť bezpečnosť týchto krajín.

„Členstvo Švédska a Fínska v NATO by organizácii poskytlo ďalšiu posilňovaciu trasu cez Baltské more,“ povedala Carisa Nietsche, spolupracovníčka programu transatlantickej bezpečnosti v Centre pre novú americkú bezpečnosť.

Uprostred mora leží Gotland, 175 kilometrov dlhý švédsky ostrov, na ktorom sa nachádzajú stredoveké ruiny a vojenské opevnenia. Minulý rok Švédsko oznámilo, že vynaloží 163 miliónov dolárov na posilnenie svojich síl na ostrove vrátane rozšírenia kasární na umiestnenie väčšieho počtu vojakov.

Arktický program

Vstup Švédska do NATO by znamenal zvýšenú prítomnosť v Arktíde. Švédsko je spolu s Fínskom členom Arktickej rady, organizácie, ktorá dohliada na najsevernejšie časti sveta a ktorej členmi sú Rusko, Kanada a Spojené štáty. Vďaka ich členstvu by „arktická bezpečnosť v agende NATO naďalej naberala na dôležitosti“, povedala Nietscheová.

Keďže viac ako 50 percent pobrežia Severného ľadového oceánu je ruským územím, mohla by sa dostať aj do agendy Moskvy. „Bezpečnosť v tejto oblasti vnímajú ako otázku obrany vlasti,“ uviedol Skaluba.

Vojenské misie z polostrova Kola - strategickej pevniny asi 177 kilometrov východne od hraníc, kde Rusko drží ponorky s balistickými raketami a skladuje jadrové hlavice - sú rozmiestnené po celej Arktíde. Švédsko a Fínsko by ako členovia mohli pomôcť monitorovať túto činnosť, ale mohli by aj zvýšiť riziko eskalácie.

„Arktída sa vo všeobecnosti považuje za úspešný príklad spolupráce medzi arktickými krajinami NATO a Ruskom, ale existujú obavy, že sa bude čoraz viac stávať spornou oblasťou v oblasti bezpečnosti, čo je pravdepodobnejšie, keď sa Švédsko a Fínsko stanú krajinami NATO,“ dodal Skaluba.

Nová severná hranica

Hranica Fínska s Ruskom je dlhá viac ako 1287 kilometrov a prísne strážená je už teraz. Členstvo krajiny v organizácii tak zdvojnásobuje jej pozemnú hranicu s Ruskom. „Na jednej strane to NATO poskytuje odstrašujúce posilnenie, keďže Moskva by musela túto hranicu brániť,“ povedala Nietscheová. „Na druhej strane musí NATO túto hranicu chrániť aj pred ruským útokom.“

Fíni si pamätajú zimnú vojnu z rokov 1939 - 1940, keď krajina utrpela veľké straty v boji proti sovietskym vojskám. „Ich vzťah s Ruskom definuje nedôvera,“ povedala Cristina Florea, historička strednej a východnej Európy z Cornellovej univerzity.

Členstvo Fínska tiež priblíži Severoatlantickú alianciu ku Kolskému polostrovu. Na polostrove sídli aj ruská Severná flotila, ktorej úlohou je hliadkovať v Arktíde.

