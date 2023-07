Ukrajina Rusko Online: Protiofenzíva sa podľa veliteľa ukrajinskej armády vyvíja podľa plánu

Český prezident Petr Pavel nevidí iné riešenie vojny na Ukrajine než ukrajinský úspech. Povedal to po rokovaní so Zelenským. Ak by Rusko uspelo, podľa Pavla by to výrazne otriaslo aj západnou spoločnosťou. Dodal, že Ukrajina môže s českou pomocou aj naďalej počítať.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

(TASR)