Analytik Poleščuk: Vzbura Prigožina ukázala, že Putin nie je taký silný, ako si myslíme

Putin dokáže odpúšťať, ale nie zradu.

Ani po tom, ako sa Jevgenij Prigožin a jeho wagnerovci pokúsili v Rusku o puč, nemôže ruská propaganda len tak povedať, že wagnerovci sú vrahovia a Rusko s nimi nemá nič spoločné. Velebila ich po dobytí Bachmutu, teraz sa snaží len marginalizovať ich úspechy.

Tvrdí to bieloruský analytik a bloger žijúci v Prahe ANDREJ POLEŠČUK.

"V čase puču bol Prigožin pre Putina v istom zmysle cenný, nechcel si naňho zasadnúť ihneď, nechcel ho hneď zabiť. Či neskôr niekto Prigožina v Rusku zabije, je už druhá otázka," pokračuje.

Prekvapila vás ozbrojená vzbura Jevgenija Prigožina a wagnerovcov?

Úprimne, celkom áno. Nečakal som, že to urobí, ale to asi málokto. Dlhé mesiace som pozoroval, ako sa Jevgenij Prigožin kriticky stavia k ruskému veleniu, najmä k veliteľovi ruských jednotiek na Ukrajine Valerijovi Gerasimovi a ministrovi obrany Sergejovi Šojguovi. Ale myslel som si, že ak k niečomu dôjde, tak k tomu, že sa wagnerovci na vojnu na Ukrajine vykašlú a z frontu odídu.

Prekvapilo vás aj to, ako rýchlo sa puč skončil?

Záleží, čo od neho človek čakal. Ja som nečakal nič extra, aj keď postup wagnerovcov bol impozantný svojou rýchlosťou a tým, aké nekompetentné sa ukázalo ruské velenie a ruská armáda na svojom území.

Ani som nepočítal s tým, že by wagnerovci mohli dobyť Moskvu. Jediné, čo som čakal, bolo, že sa to skončí neskôr a skončilo sa to skôr.

Ako sa potom stalo, že bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko ponúkol Prigožinovi azyl?

Lukašenko sa s Prigožinom pozná, bol niekoľkokrát aj v jeho reštaurácii v Petrohrade. Obaja majú autoritárske tendencie, takže si zrejme rozumejú.

V čase puču bol Prigožin pre Putina v istom zmysle cenný, nechcel si naňho zasadnúť hneď, nechcel ho hneď zabiť. A Lukašenko bol preňho v tom momente dobrým nástrojom, ako sa wagnerovcov zbaviť a zachovať si tvár.

Či neskôr niekto Prigožina v Rusku zabije, to je druhá otázka.

Mohol Lukašenko povedať nie?