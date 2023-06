Ukrajina Rusko Online: Spojené štáty mali už skôr indície, že sa Prigožin chystá konať, píšu americké médiá

Americkí predstavitelia mali už v stredu indície, že Prigožin sa chystá konať. Píše o tom New York Times s odvolaním sa na spravodajské zdroje. Podľa denníka panovali obavy najmä z toho, čo sa stane s arzenálom jadrových zbraní.

Úzka skupina predstaviteľov Kongresu bola následne informovaná vo štvrtok, keď prišlo dodatočné potvrdenie sprisahania, napísal New York Times.

Americké špionážne agentúry podľa miestnych médií zachytili informácie naznačujúce, že vodca wagnerovcov plánoval zakročiť proti ruskému vojenskému vedeniu, už v polovici júna.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Za posledné dva týždne panovali „veľké obavy“ z toho, čo sa môže stať v súvislosti s mocou prezidenta Vladimira Putina a jadrovým arzenálom krajiny, uviedol Washington Post s odvolaním sa na anonymných amerických predstaviteľov.

Presné načasovanie a povaha Prigožinových plánov neboli jasné až do piatku, keď šéf wagnerovcov prvýkrát začal zverejňovať informácie o údajnom ruskom raketovom útoku na jeho sily, ale „existovalo dostatok signálov na to, aby bolo možné povedať vedeniu, že sa niečo deje,“ citoval Washington Post vyjadrenie jedného úradníka.

Podľa New York Times mali vysokí americkí predstavitelia národnej bezpečnosti už v stredu indície, že Prigožin sa pripravuje konať a predstavitelia spravodajských služieb viedli v ten istý deň brífingy s Bidenovou administratívou a predstaviteľmi obrany. (The New York Times, Washington Post)