Ukrajina Rusko Online: Záplavy spôsobené zničením Kachovskej priehrady si vyžiadali už najmenej 14 obetí

Holandsko a Ukrajina chcú od Španielska, aby odovzdalo jeden zo svojich dvoch systémov Patriot napadnutej krajine. Píše to denník El País. Išlo by zrejme o systém, ktorý je rozmiestnený na tureckej leteckej základni Incirlik. To sa však nepáči tureckému prezidentovi Erdoganovi.

Španielsko už skôr poskytlo Ukrajine staršie protivzdušné systémy Aspide či Hawk.

O odovzdaní jedného systému Patriot rokoval podľa denníka ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom minulý týždeň na summite Európskeho politického spoločenstva v Kišiňove. Požiadavku podporil holandský premiér Mark Rutte.

Španielska armáda má vo výzbroji dva systémy Patriot, ktoré potrebujú modernizáciu. Jeden systém je rozmiestnený na španielskom území a ministerstvo obrany ho považuje za kľúčový pre národnú obranu.

Podľa denníka El País by Španielsko bolo ochotné jeden systém Kyjevu prenechať, to sa ale nepáči tureckému prezidentovi Erdoganovi, ktorý by chcel, aby systém zostal na tureckej základni aj na budúci rok. Podľa denníka tam má však veľmi malý vojenský význam.

Krajiny NATO rozmiestnili svoje protivzdušné systémy v Turecku kvôli hrozbám raketového útoku zo susednej Sýrie. Takéto riziko je však v súčasnosti veľmi nízke. Umiestnenie systému má ale politický význam a je symbolom solidarity medzi štátmi Severoatlantickej aliancie.

Okrem starších protivzdušných systémov Hawk a Aspide Španielsko poskytlo alebo sa zaviazalo poskytnúť Kyjevu tanky Leopard 2 a pásové obrnené vozidlá M-113. (ČTK)