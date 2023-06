Ruská elita prestáva veriť, že Putin vyhrá vojnu. Môžu proti nemu zasiahnuť?

Putin podľa nich v bojoch neprestane.

MOSKVA, BRATISLAVA. Ruská elita vo veľkom začína pochybovať, že Kremľu sa inváziou na Ukrajine podarí splniť svoje ciele. Aj tí najoptimistickejší z nich považujú za najpravdepodobnejší výsledok pre Rusko takzvaný zamrznutý konflikt.

Vyplýva to z článku agentúry Bloomberg , ktorý sa odvoláva na sedem zdrojov oboznámených so situáciou. Čím dlhšie vojna trvá, tým viac podľa nich chabne viera oligarchov v schopnosti ruského prezidenta Vladimira Putina.

„Pre ruskú elitu je to patová situácia. Bojí sa, že sa stane obetným baránkom nezmyselnej vojny,“ cituje Bloomberg Kirilla Rogova, bývalého poradcu ruskej vlády, ktorý po februárovej invázii odišiel do exilu vo Viedni. „Je naozaj prekvapujúce, ako veľmi sa medzi ruskou elitou rozšírila myšlienka, že je šanca, že Putin vojnu nevyhrá,“ dodal.

Boháči unavení vojnou

Najpriaznivejším scenárom vývoja vojny by podľa dvoch zdrojov boli rokovania v priebehu tohto roka. Rusko by si udržalo určité okupované územie, situácia by však vyústila do zamrznutého konfliktu a Putin by vyhlásil Pyrrhovo víťazstvo.