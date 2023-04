Ukrajina Rusko Online: Na Ukrajine je už v pohotovosti prvá batéria systému protivzdušnej obrany Patriot

Na Ukrajine je už v pohotovostnom režime prvá batéria systému protivzdušnej obrany Patriot. Hovorca ukrajinského letectva Jurij Ihnať informoval, že na určené pozície sú už prepravované aj ďalšie divízie.

"Jednu z divízií nasadili už pred niekoľkými dňami a už funguje," uviedol Ihnať. "Budeme dúfať, že to prinesie výsledky, hlavne v obrane proti ruským lietadlám," doplnil.

Na otázku, či budú systémy slúžiť aj na zostreľovanie rakiet S-300, ktoré Rusko často používa na útoky na Ukrajinu, odpovedal, že je to síce možné, ale že ruské sily majú týchto rakiet veľmi veľa.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Nejde o to, že by to bolo drahé, ale že týchto rakiet je veľa. Pred niekoľkými mesiacmi ich (Rusi) mali 6- až 7-tisíc. Budú ich vysielať tak, ako vysielajú drony typu Šahíd, aby našu protivzdušnú obranu vyčerpali," uviedol. (ČTK)