Ukrajinci chceli útočiť aj na wagnerovcov v Mali.

Do prvého výročia ruskej invázie na Ukrajinu zostávalo iba niekoľko dní a vláda v Kyjeve plánovala útok na Moskvu.



Generálmajor Kyrylo Budanov, šéf riaditeľstva ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR, dal podľa tajnej správy americkej Národnej bezpečnostnej agentúry pokyn jednému zo svojich dôstojníkov, aby sa „24. februára pripravil na masové údery … so všetkým, čo má HUR k dispozícii.“ Úradníci dokonca uvažovali aj o námornom údere v čiernomorskom prístavnom meste Novorossijsk. Išlo by do značnej miery o symbolickú operáciu, ktorá by ukázala schopnosť Ukrajiny zasiahnuť hlboko na nepriateľskom území.

Úradníci vo Washingtone však tajne monitorovali ukrajinské plány. Biely dom sa už dlho obával toho, že by útoky vo vnútri Ruska mohli vyvolať agresívnu reakciu Kremľa.