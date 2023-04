Ukrajina Rusko Online: Čas vykúpený smrťou. Zelenskyj kritizuje meškajúce dodávky zbraní od spojencov

Oneskorenie dodávok zbraní na Ukrajinu vedie k stratám na životoch na bojisku, povedal ukrajinský prezident Zelenskyj. Od stretnutia skupiny pre obranu Ukrajiny, ktoré bude o štyri dni v nemeckom Ramsteine, očakáva zásadné rozhodnutia.

"Je veľmi dôležité si to uvedomiť zakaždým, keď počujeme, že sľúbené dodávky zbraní meškajú, zakaždým, keď sa objavia pochybnosti o type zbraní (zamýšľaných) pre Ukrajinu... Zakaždým to znamená, že ukrajinskí vojaci položia svoje životy, aby sme my mali tento čas," povedal v prejave.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zelenskyj hovoril aj o prípravách na nadchádzajúce stretnutie zástupcov krajín tzv. Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny, ktoré sa má konať 21. apríla na leteckej základni Ramstein v Nemecku. Ukrajina podľa jeho slov na tomto stretnutí očakáva zásadné "rozhodnutia, ktoré naplnia (jej) potreby na bojisku".

Kontaktná skupina pre obranu Ukrajiny je iniciatíva viac ako 50 krajín vrátane všetkých členov NATO, ktoré podporujú Ukrajinu posielaním vojenského vybavenia, aby sa dokázala brániť voči ruskej okupácii. Prvé stretnutie skupiny sa uskutočnilo vlani 26. apríla na americkej leteckej základni vzdušných síl USA Ramstein v Nemecku. (TASR)