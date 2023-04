Moskva hľadá brancov pre armádu pomocou kamerového systému na rozpoznávanie tvárí

Na systém je napojených vyše tritisíc kamier.

MOSKVA. Moskovské úrady používajú systém kamier, ktorý vie rozpoznávať tváre, na vyhľadávanie brancov. Ruskej štátnej agentúre TASS to povedal vojenský komisár metropoly Maxim Loktev.

Prezident Vladimir Putin minulý týždeň podpísal zákon, ktorý sprísňuje reštrikcie pre tých, ktorí sa vyhýbajú odvodu, a umožní posielať povolávacie rozkazy elektronicky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

O mladých mužoch informuje aj práci či škola

"Moskovský kamerový systém sa používa na určenie miesta bydliska branca," uviedol Loktev, podľa ktorého je jedným z hlavných problémov to, že branci nebývajú v mieste registrácie a úrady im tak nemôžu odovzdať predvolanie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Z oddychu sa stala prevýchova. Ukrajinské tínedžerky opísali, ako ich Rusi držali na Kryme proti ich vôli Čítajte

Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomenula, že Moskva v roku 2017 oznámila, že na systém, ktorý využíva technológiu rozpoznávajúcej tváre, bolo napojených vyše tritisíc kamier.

Loktev ďalej uviedol, že informácie o mužoch, na ktorých sa vzťahuje branná povinnosť, poskytujú úradom tiež pracoviská a vzdelávacie zariadenia. S takýmito informáciami o človeku nebude ťažké mu oznámiť, aby sa dostavil na vojenský komisariát, uviedol Loktev.

Šéf Kremľa na konci marca podpísal výnos o jarných odvodoch do armády. Na vojenskú službu má byť od 1. apríla do 15. júla povolaných 147-tisíc Rusov vo veku od 18 do 27 rokov.

Rozkazy budú doručovať elektronicky

Minulý týždeň potom podpísal zákon o elektronickom doručovaní predvolaní na vojenskú správu a o postihoch pre odopieračov služby v armáde, vrátane zákazu ciest do zahraničia.

Opatrenie sťaží život mnohým mužom, ktorí sa každú jar a jeseň, kedy sa konajú odvody, snažia vyhnúť ročnej brannej povinnosti, a tiež tým, ktorých úrady povolali do vojenskej služby vlani v rámci čiastočnej mobilizácie kvôli ruskej invázii na Ukrajine, poznamenal Reuters.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rusko chce uľahčiť nábor vojakov, plánuje elektronické povolávacie rozkazy Čítajte

Povinná vojenská služba v Rusku podľa agentúry predstavuje zásobáreň mladého vycvičeného personálu, ktorý môžu úrady povzbudzovať alebo na ne vyvíjať nátlak, aby sa pridali k profesionálnej armáde.

Od vlaňajšieho septembra, keď Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu na podporu "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine, ako Moskva nazýva svoju inváziu, bolo povolaných do zbrane viac ako 300-tisíc niekdajších vojakov, pripomenula už skôr agentúra Reuters. Vyhlásenie mobilizácie prinútilo vlani tisíce mužov k úteku do zahraničia.

Vojna na Ukrajine