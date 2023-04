Ukrajina Rusko Online: Rusom hrozí nová mobilizácia, hromadný odchod sa tentoraz nekoná

Tí, ktorí mali možnosť z Ruska odísť, už tak urobili, myslí si predstaviteľ organizácie, ktorá radí Rusom, ako sa vyhnúť službe v armáde alebo dezertovať.

Ruský parlament tento týždeň schválil zmeny, ktoré umožnia doručovanie povolávacích rozkazov elektronicky, čo vyvolalo špekulácie, že nová mobilizácia v Rusku je na spadnutie.

Kým počas prvej mobilizácie na jeseň sa mnohí Rusi pokúšali narýchlo odísť z krajiny, hrozba ďalšieho povolávania do armády zatiaľ masovú emigráciu nevyvolala, všíma si web Rádia Slobodná Európa.

"Tí, ktorí v súčasnosti zostávajú v Rusku, často možnosť odísť nemajú. Nemajú peniaze, úspory, cestovné pasy. Nemajú jednoducho možnosť opustiť svoje mesto, dom, všetko nechať a zo dňa na deň odísť," vysvetľuje Ivan Čuviljajev, hovorca projektu Idite lesom, ktorý Rusom radí, ako sa vyhnúť mobilizácii do bojov na Ukrajine.

Dopĺňa, že na jeho organizáciu sa ale v posledných dňoch obrátilo rekordné množstvo ľudí, ktorí sa pýtajú na možnosti odchodu za hranice alebo do inej časti Ruska.

"Odísť je prepych, privilégium, ktoré mnohí nemajú. Takže sa nedá očakávať, že to bude taká záplava ľudí ako vlani na jar (po ruskom vpáde na Ukrajinu) alebo na jeseň," myslí si tiež hovorca projektu.

Popri nedostatku peňazí podľa neho tiež často ľuďom v odchode prekáža nutnosť starať sa o príbuzných. Jeho organizácia Rusom radí, aby v prípade povolania do armády požiadali o možnosť náhradnej civilnej služby, čo im pomôže získať čas.

Navrhované úpravy podľa denníka The Moscow Times u mladých ľudí vyvolávajú zmätok, ale nie paniku. "Myslím, že jednoducho skúsim nikam nechodiť. Nemám žiadny plán ohľadom odchodu z Ruska a nebudem si ho teraz ani robiť," opísal internetovým novinám 22-ročný muž, čo by robil v prípade, že by dostal predvolanie k odvodovej komisii.

Ďalší sa zveril, že skúsi predstierať chorobu. "Je to kombinácia dôvodov - mojej protivojnovej pozície a tiež faktu, že nechcem premrhať rok v armáde," uviedol tento 23-ročný mladík, ktorý si želal zostať v anonymite.

Návrh zákona prešiel parlamentom rýchlo. Zmeny v doručovaní povolávacích rozkazov vstúpia do platnosti, keď ich svojím podpisom potvrdí prezident krajiny Vladimir Putin. (ČTK)