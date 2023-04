Bieloruskí piloti absolvovali výcvik na používanie taktických jadrových zbraní

Výcvik prebiehal v Rusku.

MOSKVA. Posádky bieloruských vzdušných síl ukončili výcvik na používanie taktických jadrových zbraní, ktorý je súčasťou ruského plánu rozmiestniť takéto zbrane v Bielorusku. V piatok o tom informovalo ruské ministerstvo obrany, ktoré zverejnilo video s bieloruským pilotom, ktorý hovorí, že výcvik v Rusku dal posádkam bojových lietadiel Su-25 bieloruského letectva potrebné zručnosti na používanie zbraní.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ruský vodca Vladimir Putin v marci vyhlásil, že Moskva plánuje rozmiestniť niektoré z jej taktických jadrových zbraní v Bielorusku. Rozmiestnenie takýchto zbraní ich priblížilo k potenciálnym cieľom na Ukrajine a členom NATO vo východnej a strednej Európe. Rusko si plánuje udržať kontrolu nad tými zbraňami, ktoré pošle do Bieloruska.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Jadrové vyhrážky. Čo znamená ruský presun hlavíc do Bieloruska Čítajte

Taktické jadrové zbrane sú určené na použitie na bojisku a majú krátky dosah a nízku účinnosť v porovnaní s oveľa výkonnejšími jadrovými hlavicami namontovanými na raketách dlhého doletu.

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko naznačil, že v Bielorusku by mohli byť spolu s časťou ruského taktického jadrového arzenálu rozmiestnené aj ruské strategické jadrové zbrane.

Túto možnosť v piatok spomenul aj bieloruský minister obrany Viktor Chrenin, podľa ktorého by to mohol byť ďalší krok, ak by Západ pokračoval v jeho „nepriateľskom smerovaní“. Strategické jadrové zbrane, ako sú hlavice s raketami, by predstavovali ešte väčšiu hrozbu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rusko rozmiestni v Bielorusku taktické jadrové zbrane, dohodol sa Putin s Lukašenkom Čítajte

Rusko a Bielorusko majú dohodu o únii, ktorá predpokladá úzke politické, ekonomické a vojenské väzby. Ruské jednotky využili bieloruské územie, aby vo februári 2022 zaútočili na Ukrajinu zo severu a udržiavajú si prítomnosť v Bielorusku.