SME Minúta: Francúzsko a Taliansko pošlú Ukrajine systémy protivzdušnej obrany

Kanada uvalila sankcie na desiatky ľudí spojených so šírením ruských dezinformácií a propagandou. Na zozname je aj populárny ruský spevák Nikolaj Baskov, ktorý vystúpil v Moskve na koncerte na podporu anexie ukrajinských území.

Sankcie uvalili na celkovo 38 ľudí a 16 organizácií. Na zozname sú ďalej spoločnosti United World International a Foundation for the Fight Against Repression spojené s žoldnierskou Vagnerovou skupinou Jevgenija Prigožina a Medzinárodnou informačnou agentúrou Rusko dnes.

"Ruské dezinformácie podporujú utrpenie miliónov ľudí. Prezident Putin sa snaží manipulovať verejnou mienkou. Kanada nedovolí týmto šíriteľom dezinformácií a propagandy konať beztrestne. Kanada stojí po boku Ukrajiny, "uviedla ministerka zahraničných vecí Mélanie Jolyová.

Kanada od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára 2022 postihla sankciami vyše 2200 jednotlivcov a firiem. (ČTK)