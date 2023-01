Ukrajina Rusko Online: Zelenskyj ohlásil po korupčných škandáloch rozsiahle personálne zmeny

Prekračovať hranice Ruska autom by od marca mohli iba tí, ktorí o to vopred požiadajú, pričom úrady by ich mohli odmietnuť. Navrhuje to novela zákona, ktorú schválila v prvom čítaní Štátna duma.

"Prekračovanie hraníc sa bude uskutočňovať vo vyhradenom termíne a čase v súlade s postupom stanoveným ruskou vládou," uvádza sa v novele zákona, ktorá má podľa autorov skrátiť čakací čas na cestných hraničných priechodoch Ruskej federácie.

Opatrenie sa má týkať tak ruských občanov, ako aj cudzincov.

Dátum a čas prekročenia hranice si bude možné objednať elektronicky, pričom úrady budú môcť rezerváciu zamietnuť v prípade, ak žiadateľ "nepredloží potrebné dokumenty a informácie". Návrh počíta s tým, že opatrenie vstúpi do platnosti 1. marca 2023 a bude platiť rok.

Po začatí ruskej invázie na Ukrajinu podľa odhadov opustili Rusko státisíce ľudí. Kyjev koncom decembra varoval, že ruské vedenie sa chystá uzavrieť ruské hranice pre mužov a vyhlásiť novú vlnu mobilizácie do vojny na Ukrajine. (ČTK)