Týždeň na Ukrajine: Nemci váhajú, Dankov priateľ sa vyhráža, Kissinger vidí cieľ NATO

Súhrn aktuálneho diania na Ukrajine.

KYJEV, BRATISLAVA. Pozornosť ľudí, ktorí podrobne sledujú dianie v ukrajinskej vojne, sa v poslednom týždni upínala viac na Nemecko ako na samotnú Ukrajinu.

Tam sa v piatok stretli zástupcovia asi 50 štátov vrátane Slovenska, ktorí sľúbili obrovskú vojenskú pomoc Ukrajine, a v Berlíne prebieha politický spor o to, či vláda umožní iným štátom poslať nemecké tanky Leopard ukrajinskej armáde.

„Je v moci Nemecka zachrániť životy mnohých ukrajinských vojakov,“ povedal pre BBC ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.

„Po tomto kroku bude celá situácia krištáľovo čistá a uvidíme, ako sa zachová Nemecko.“

Tanky chce poslať najmä Poľsko, no súčasťou nákupu z Nemecka bola aj podmienka, že ďalší export musí znovu schváliť Berlín. Šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková v nedeľu povedala, že ak by podobná žiadosť prišla, neboli by proti. Poliaci ju poslali v utorok.

S ministerkiným názorom sa však nestotožňuje celá vláda a hovorca kancelára Olafa Scholza odkázal, že „pri takýchto prípadoch máme zavedené postupy a tých sa budeme držať“. Aká bude odpoveď, teda nie je jasné.

Nemecko nechce posielať vlastné tanky, lebo sa obáva, že by to mohlo ešte vystupňovať vojnu na Ukrajine. Žiada, aby najprv Ukrajincom Američania poslali tanky Abrams, čo zas odmieta Washington, pretože ich údržba by bola pre Ukrajinu príliš náročná.

Tanky Leopard 2 boli osobitne vyvinuté na boj proti tankom T-90 používaným pri ruskej invázii. Kyjevu ich chcú poslať Poľsko, Litva, Lotyšsko, Fínsko, Dánsko, Portugalsko, Švédsko aj Nórsko.

„Nemecko je jedným z vedúcich štátov,“ povedal podľa denníka The Telegraph lotyšský minister zahraničných vecí Edgar Rinkevičs.

„To, že ste veľký štát, so sebou prináša množstvo zodpovednosti. Na to, aby sme zabezpečili Európe mier, musíme Ukrajine poskytnúť všetko čo treba vrátane ťažkých tankov.“

Prinášame súhrn hlavných správ z diania na Ukrajine v poslednom týždni.

Rusi chystajú jarnú ofenzívu