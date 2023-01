Ukrajina Rusko Online: Americkí analytici považujú pokračujúcu obranu Bachmutu za strategicky rozumný krok

Pokračujúca obrana Bachmutu je podľa analytikov z amerického Inštitútu pre štúdium vojny strategicky rozumným krokom aj napriek narastajúcim nákladom. Môže totiž podľa nich viesť k vyčerpaniu ruských vojsk.

Vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu, ktorý si želal zostať v anonymite, ešte v sobotu uviedol, že Ukrajina si nepotrebuje Bachmut udržať za každú cenu. Kyjev by sa namiesto toho mal podľa neho pripravovať radšej na rozsiahlu jarnú ofenzívu proti ruským vojakom. Podľa Inštitútu pre štúdium vojny je síce pravda, že náklady na obranu Bachmutu sú značné a pravdepodobne stoja Ukrajinu zdroje, ktoré by bolo možné využiť na začatie protiofenzívy, ale Ukrajina by za uvoľnenie mesta Rusku draho zaplatila.

"Samotný Bachmut nie je operačne ani strategicky významný, ale ak by ho ruské vojská obsadili pomerne rýchlo a lacno, mohli by dúfať v ďalšie rozšírenie operácií. Ukrajinu by to naopak donútilo budovať obranné pozície v menej priaznivom teréne," píšu analytici. Nemožno podľa nich zľahčovať ani politický význam, ktorý Bachmut má.

Ukrajinské sily teraz okolo Bachmutu zrejme vsádzajú na postupné vyčerpanie ruských jednotiek. Podobný model použili už vlani na začiatku leta, keď sa ruské vojská snažili niekoľko mesiacov prelomiť obranu v mestách Severodoneck a Lysyčansk. Druhé z miest dobyli až po ukrajinskom ústupe, pričom mesto pre Rusko nemalo žiadny operačný význam a výsledkom tejto ofenzívy bola stagnácia ruskej ofenzívy na Donbase počas celého leta a jesene minulého roka, píše Inštitút pre štúdium vojny.

"Ukrajinská obrana Bachmutu pravdepodobne prispeje k podobnému výsledku - ruské sily do oblasti prúdia od mája 2022 a zatiaľ nedosiahli žiadny operatívne významný pokrok, ktorý by vážne ohrozil ukrajinskú obranu oblasti," píše inštitút.

"Ukrajinské sily účinne sústredia ruské jednotky, vybavenie a celkové operačné zameranie na Bachmut, čím bránia Rusku v pokračovaní ofenzívy v iných častiach bojiska," dodávajú analytici.

Inštitút tiež uvádza, že Ukrajina nemôže túto situáciu využiť vo svoj prospech čiastočne aj kvôli spomaleným či oneskoreným dodávkam zbraní zo Západu. (ČTK)