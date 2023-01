Nemecko s dodávkou leopardov otáľa. V čom by spočíval ich najväčší prínos pre Ukrajinu

Tanky sú kľúčové vo vševojskovom boji.

BERLÍN, KYJEV. Nemecko stále váha, či Ukrajine poskytnúť tanky Leopard 2. Berlín sľubuje, že „rozhodnutie padne už čoskoro,“ no čakalo sa, že príde ešte počas piatkovej konferencie na americkej leteckej základni Ramstein na juhozápade Nemecka.

Na konferencii sa zúčastnilo päť desiatok krajín, ktoré podporujú Ukrajinu v boji proti ruskému agresorovi.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Berlín sa zatiaľ nerozhodol ani v otázke, či povoliť vývoz leopardov na Ukrajinu tým štátom, ktoré si nemecké tanky zadovážili už skôr. Takto by chceli postupovať napríklad Poliaci a Fíni. Formálne by mali síce počkať na súhlas Nemecka, no Varšava už avizovala, že ak jej Nemecko napokon vývoz tankov na Ukrajinu neodsúhlasí, podnikne „neštandardné kroky“.

Poľský minister zahraničných vecí Mariusz Blaszczak zdôraznil, že vzniká koalícia krajín, ktoré podporujú odovzdanie leopardov. Preto verí, že sa požiadavku podarí presadiť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Poliaci akoby prišli do obchodu a vzali, čo bolo. Ako budú vyzerať slovenské armádne nákupy? Čítajte

Nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung už v piatok s odvolaním sa na svoje zdroje napísal, že Česko a Slovensko, ktorým má Berlín poslať leopardy výmenou za ich skoršiu pomoc Kyjevu, sú ochotné tieto dodávky pre vlastné armády odložiť a uprednostniť Ukrajinu. Slovenské ministerstvo obrany to však v reakcii poprelo, podľa neho to od Slovenska nepožadujú ani spojenci.

Aká je výhoda nemeckých leopardov a v čom by spočíval ich najzásadnejší prínos pre ukrajinských obrancov?

Sú kľúčové vo vševojskovom boji