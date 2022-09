Ukrajina Rusko Online: V Izjume našli po odchode Rusov provizórne pohrebisko so 440 hrobmi

V ukrajinskom Izjume našli po jeho oslobodení ukrajinskými silami provizórne pohrebisko so 440 hrobmi. Stanici Sky News to povedal náčelník policajného vyšetrovacieho oddelenia pre Charkovskú oblasť Serhij Bolvinov.

Fotografie a zábery drevených krížov na väčšinou nijako neoznačených hroboch zverejnila stanica Nastojaščeje vremja, ktorej o náleze cintorína povedal splnomocnenec pre nezvestné osoby Oleh Kotenko. Na svojom twitteri publikoval fotografie aj známy reportér Iľja Ponomarenko.

O nájdení hrobu hovoril aj prezident Zelenskyj. "Chceme, aby svet vedel, čo spôsobila ruská okupácia," povedal. Počet nájdených tiel či príčinu ich smrti však nešpecifikoval.

Zelenskyj prirovnal Izjum k mestám Buča a Mariupoľ, ktoré sa stali symbolmi zverstiev spáchaných počas ruskej invázie na Ukrajinu. Rusko musí podľa jeho slov niesť zodpovednosť za túto vojnu. "Urobíme pre to všetko," dodal.

Všetky telá podľa policajného náčelníka Bolvinova plánujú úrady vyzdvihnúť a podrobiť ich forenznému vyšetrovaniu.

"Je to pre mňa naozaj šokujúce a hrozné. Je to zločin proti ľudskosti. V civilizovanom svete v roku 2022 by to tak nemalo byť," povedal pre Sky News Bolvinov.

"Vieme, že niektorí ľudia boli zabití, ďalší zomreli kvôli delostreleckej paľbe, takzvaným traumám z výbuchu míny. Ďalší kvôli náletom," odpovedal Bolvinov na otázku, ako pochovaní ľudia zomreli. Doplnil, že presnú príčinu smrti vyjaví až vyšetrovanie. (ČTK)