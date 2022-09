SME Minúta: Únik oleja nie je dôvodom na zastavenie plynu cez Nord Stream 1, tvrdí Siemens

Správa o Záporožskej jadrovej elektrárni by mala byť hotová na budúci týždeň, oznámil šéf MAAE Rafael Grossi. Zopakoval, že fyzická integrita elektrárne bola narušená, a to niekoľkokrát. Označil to za "neprijateľné v každom ohľade".

Grossi ukončil prvú návštevu ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárne a v piatok večer pristál na letisku vo Viedni. Podľa jeho slov zostáva na mieste šesť odborníkov MAAE a budú tam pokračovať v práci.

Grossi si počas nebezpečnej návštevy prezrel hlavné časti Ruskom okupovanej elektrárne. Dodal, že 14 členný medzinárodný inšpekčný tím skontroloval v elektrárni všetko, o čo požiadal. O svojich zisteniach bude v utorok informovať Bezpečnostnú radu OSN.

Podľa Grossiho inšpektori zaznamenali okolo Záporožskej jadrovej elektrárni vojenskú aktivitu a stopy na budovách, čo znamená, že "fyzická celistvosť zariadenia bola niekoľkokrát narušená". Grossi to označil za neprijateľné.

O bezpečnosti a bezpečnostných systémoch elektrárne Grossi povedal, že úplne nefungujú, to ale neplatí pre kritickú červenú zónu. V elektrárni naďalej ostávajú inšpektori, ktorí budú neustále informovať o situácii, čo môže byť podľa jeho slov "stabilizujúci faktor" pre bezpečnosť elektrárne.

O dodávke elektriny (pre Ukrajinu) šéf MAAE uviedol, že niekoľkokrát nastali celkové výpadky a narušenia zásobovania elektrinou. (ČTK)