Ukrajina Rusko Online: Ukrajinci informujú o opätovnom dobytí štyroch dedín pri Chersone

Rusko po oznámenej odstávke už dodávky plynu do Nemecka cez Nord Stream 1 neobnoví, myslí si nemecký minister hospodárstva Robert Habeck. "Už sa to nevráti. To je horká realita," povedal pri verejnej debate.

Podľa agentúry Reuters nebolo z jeho výroku jasné, či podľa neho ruský štátny plynárenský podnik Gazprom dodávky po oznámenom prerušení neobnoví vôbec, alebo či ich neobnoví úplne.

Rusko zastavuje dodávky zemného plynu do Európy na tri dni na konci augusta a začiatku septembra. Odôvodňuje to neplánovanou údržbou plynovodu Nord Stream 1. Silnie tak tlak na Európu, ktorá sa snaží doplniť zásoby plynu pred príchodom zimy.

Rusko plynovodom Nord Stream 1, ktorý po dne Baltského mora prepravuje plyn z Ruska do Nemecka a je pre dodávky ruského plynu do Európskej únie hlavnou trasou, už dodáva len 20 percent jeho dennej kapacity. (ČTK)