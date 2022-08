Kremeľ so skorým mierom nepočíta, Putin navyšuje počty v armáde

Rusko verí, že vyšší počet vojakov mu pomôže zvrátiť stav na Ukrajine.

MOSKVA, BRATISLAVA. Podobne ako vo väčšine ruských miest aj vo Volosove pri Petrohrade lemujú ulice stĺpy s reproduktormi. Väčšinou z nich znejú počas štátnych sviatkov vlastenecké piesne, ale teraz majú iný účel.

„Vznikajú dva dobrovoľné delostrelecké prápory. Pozývame mužov od osemnásť do 60 rokov, aby sa pridali,“ znie ulicami.

Podobné odkazy v týchto týždňoch počuť po celom Rusku, na sociálnych médiách, v televízii. Mužov vyzývajú, aby podpísali krátkodobé kontrakty s armádou a išli bojovať na Ukrajinu.

„Áno, ak by som bol mladý, pridal by som sa,“ hovorí pre BBC muž so zaťatou päsťou v uliciach Volosova. „Mali by sme ich zbombardovať!“

Načo by tam išli?

Podľa reportéra BBC je však väčšina mesta oveľa zdržanlivejšia. „Vojna je príliš bolestivá, už len keď na ňu pomyslím,“ sťažuje sa jedna žena. „Zabíjať svojich bratov je nesprávne.“