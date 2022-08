Ukrajina Rusko Online: Pri ruskom ostreľovaní obytnej štvrte Charkova zahynulo šesť ľudí

Poradca ukrajinského prezidenta znova vyzval na zničenie mosta spájajúceho Moskvou okupovaný Krym s Ruskom. Počas uplynulej noci most uzatvorili po tom, ako na Kryme došlo k niekoľkým útokom na ruské vojenské základne.

Podoľak na sociálnej sieti Twitter uviedol, že Ukrajina nikdy nevydala povolenie na výstavbu Krymského mosta, a ide preto o nelegálnu stavbu.

"Škodí životnému prostrediu na polostrove, a preto ho treba demontovať. Nie je dôležité ako - či dobrovoľne alebo nie," uviedol poradca ukrajinského prezidenta.

Krymský most bol postavený po ruskej anexii Krymu v roku 2014. Most vedie ponad Kerčský prieliv a spája Krym s ruskou pevninou. Počas uplynulej noci bol most uzatvorený po tom, ako na Kryme došlo k niekoľkým útokom na ruské vojenské základne a infraštruktúru. Uzatvorenie mosta tiež súviselo s obavami, že by na neho mohli byť zacielené ďalšie útoky. (TASR)