KYJEV, BRATISLAVA. Kým západné tajné služby už vlani na jeseň varovali pred možnou ruskou inváziou na Ukrajinu, Kyjev ľudí opakovane vyzýval, aby zachovali pokoj a rozvahu.

Tento rozdiel v komunikácii využívali ako argument aj slovenskí extrémistickí politici, ktorí podľa vzoru kremeľskej propagandy opakovali, že „Západ je hysterický a Rusko na Ukrajinu nikdy nezaútočí“.

Už 24. februára ruské invázne vojská vpadli na Ukrajinu. „Blesková operácia“, ktorú plánoval Kremeľ, trvá už šesť mesiacov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes priznáva, že hoci si nebezpečenstvo ruskej invázie pripúšťal, odmietal medzi Ukrajincami vyvolávať paniku.

„Ak by sme pred inváziou zasiali medzi ľudí chaos, Rusko by nás pohltilo. Pretože v chaose ľudia z krajiny utekajú,“ uviedol Zelenskyj v najnovšom rozhovore pre denník Washington Post. „Rusi by nás v takomto prípade ovládli za tri dni,“ dodal.

