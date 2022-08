Ukrajina Rusko Online: Zelenskyj po útokoch na záporožskú elektráreň varuje pred jadrovou katastrofou

Ukrajinský prezident Zelenskyj v tradičnom príhovore pripomenul jadrovú katastrofu v Černobyli. Poukázal tým na situáciu v Záporožskej atómovej elektrárne. Západ vyzval na prijatie ďalších sankcií voči Rusku.

Záporožská atómová elektráreň je najväčšou svojho druhu v Európe. Ruské invázne sily sa jej zmocnili ešte v marci. V uplynulých dňoch došlo v dôsledku ostreľovania k "vážnemu poškodeniu" niektorých jej objektov a musel byť vypnutý jeden z reaktorov.

Z ostreľovania sa navzájom obviňujú Kyjev s Moskvou.

"Svet by nemal zabúdať na Černobyľ a mal by si (tiež) pamätať, že Záporožská atómová elektráreň je najväčšou (svojho druhu) v Európe. Černobyľská katastrofa, to bol výbuch jedného reaktora. Záporožská elektráreň má šesť reaktorov," povedal Zelenskyj. (TASR)