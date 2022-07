Ukrajina Rusko Online: Gazprom si splní svoje záväzky, tvrdí Putin

Ukrajina žiada Západ o zvýšenie dodávok raketových systémov. "Tieto systémy nám doteraz umožnili zničiť približne 30 veliteľských pozícií a skladov munície," povedal ukrajinský minister obrany.

"Výrazne to spomalilo ruský postup a dramaticky znížilo intenzitu ich delostreleckého ostreľovania. Takže to funguje. Sme vďační našim partnerom," uviedol Reznikov.

Dodal však, že Ukrajina potrebuje oveľa viac raketových systémov, pričom dĺžku ukrajinsko-ruskej hranice prirovnal k vzdialenosti od Barcelony po Varšavu.

"Štít Európy na Ukrajine meria rovnako - 2500 kilometrov agresívnej frontovej línie s nepriateľom. Na účinnú protiofenzívu by sme potrebovali aspoň 100 (raketových systémov). To by mohlo zmeniť hru na bojisku" povedal Reznikov.

USA dodali Kyjevu od polovice júna osem jednotiek salvových raketometov HIMARS. Tento systém dokáže so súčasnou muníciou zasahovať ciele až do 80 kilometrov.

Reznikov preto požiadal aj o rakety s doletom 100 až 150 kilometrov, čím by ukrajinská armáda odrezala ruské jednotky od podpory zo zázemia. USA odmietlo Kyjevu dodať muníciu s dlhším dostrelom, pretože sa obáva, že by ich použil aj proti cieľom na ruskom území. (TASR)