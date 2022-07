Rusko plánuje anektovať ďalšie časti Ukrajiny, tvrdí USA

Rusko používa rovnakej stratégie, akú použilo na Kryme.

BRATISLAVA. Rusko plánuje anektovať ďalšie územia Ukrajiny s využitím rovnakej stratégie, akú použilo na Kryme. Upozorňujú na to Spojené štáty, informuje spravodajský portál BBC.

Nikoho tým neoklamú

Hovorca Národnej bezpečnostnej rady John Kirby s odvolaním sa na zdroje amerických tajných služieb uviedol, že Rusko si už na anexiu pripravuje pôdu. Na okupovaných územiach by sa podľa neho už v septembri mohli konať falošné referendá o pripojení k Rusku.

„Chceme to Američanom otvorene povedať. Nikoho tým neoklamú. (Ruský prezident Vladimir Putin) oprašuje svoj scenár z roku 2014,“ povedal Kirby novinárom a Rusov obvinil, že do okupovaných častí Ukrajiny nasadili neprávoplatných proruských predstaviteľov s cieľom zorganizovať referendá o pričlenení k Rusku.

Výsledky tohto hlasovania následne Rusko použije na to, aby „sa pokúsilo vyhlásiť anexiu suverénneho ukrajinského územia“, dodal. Rusko už v častiach Ukrajiny, ktoré okupuje, nasadilo vlastných regionálnych a lokálnych predstaviteľov.

Anexia Krymu

Rusko anektovalo ukrajinský Krym v roku 2014 po narýchlo zorganizovanom referende, ktoré je medzinárodnou komunitou všeobecne považované za neprávoplatné. Mnohí podporovatelia Kyjeva hlasovanie bojkotovali a kampaň nebola slobodná ani férová. Podobná situácia by zrejme nastala aj v ďalších častiach Ukrajiny, ak by sa tam takéto referendá konali, pričom akákoľvek opozícia by bola potlačená.

Kirby podľa vlastných slov ruské plány zverejnil, aby „svet vedel, že akákoľvek údajná anexia je premyslená, nezákonná a nelegitímna“ a prisľúbil rýchlu reakciu Spojených štátov a ich spojencov.

Medzi oblasti, ktoré sú cieľom anexie, podľa neho patria Cherson, Zaporižžia, Doneck a Luhansk.

Vojna na Ukrajine