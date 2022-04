Ukrajina Rusko Online: Útočila na Hadí ostrov. Po zásahu ukrajinskou strelou horí krížnik Moskva, tvrdí Kyjev

Viktor Medvedčuk plánoval utiecť do moldavského regiónu Podnestersko. Oznámil to riaditeľ Bezpečnostnej služby Ukrajiny. Tam proruského politika podľa jeho slov mali čakať agenti a odviezť ho do Moskvy.

Namiesto toho bol však Medvedčuk zatknutý v Kyjevskej oblasti, keď sa vydal na cestu k hraniciam. Blízkeho spojenca ruského prezidenta Vladimira Putina zadržala SBU počas "nebezpečnej špeciálnej operácie".

Viktor Medvedčuk je považovaný za najvplyvnejšieho proruského politika na Ukrajine. V médiách získal prezývku "Putinov kmotor", pretože ruský prezident je krstným otcom jeho najmladšej dcéry. Od mája minulého roka bol v domácom väzení. Tri dni po tom, ako Rusko 24. februára napadlo Ukrajinu, však utiekol a zdržiaval sa na neznámom mieste. (TASR)