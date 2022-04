Ukrajina Rusko Online: Slovensko predá Ukrajine húfnice Zuzana, píše ukrajinský web

Do Ruska nútene deportovali už viac ako 600-tisíc Ukrajincov vrátane približne 121-tisíc detí. Uviedla to ukrajinská ombudsmanka Ľudmyla Denisovová. Spomenula prípady z okupovaného mesta Izium v Charkovskej oblasti. "Nie je to prvýkrát, čo sa ruskí vojaci uchyľujú k takejto taktike. Po tom, čo vyvolajú kritickú situáciu, ponúkajú koridor do Ruska, pričom ľuďom nedávajú na výber," povedala ombudsmanka. (TASR)