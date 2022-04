Ukrajina Rusko Online: V Mariupoli sa podľa Zelenského opakuje rovnaká krutosť ako v Buči

Európska únia navrhuje pre Ukrajinu balík vojenskej pomoci vo výške 500 miliónov eur. „Po schválení sa týmto finančná pomoc z Európskej únie na vojenské vybavenie pre Ukrajinu zvýši na 1,5 miliardy eur,“ napísal predseda Európskej rady Charles Michel na Twitteri a zároveň sa poďakoval šéfovi európskej diplomacie Josepovi Borrellovi za návrh dodatočného financovania.

Na návrhu sa vo štvrtok dohodlo 27 krajín Európskej únie na úrovni veľvyslancov. „Môže sa to zdať veľa peňazí, ale jedna miliarda eur je to, čo platíme Putinovi každý deň za energiu, ktorú nám poskytuje,“ povedal Borrell. (The Guardian)