Ukrajina Rusko Online: Európa stojí pri Ukrajine, uistil v Kyjeve český premiér

Ruské sily vypálili od začiatku invázie na Ukrajine vyše 950 rakiet, uviedla televízia CNN s odvolaním sa na vysokopostaveného predstaviteľa amerického ministerstva obrany.

"Odhad USA je stále taký, že ruské pozemné sily dosahujú pri plnení svojich cieľov obmedzený až nulový pokrok," dodal. Ruské jednotky nepostúpili bližšie k ukrajinskému hlavnému mestu Kyjev. USA odhadujú, že ruské sily sú "stále asi 15 až 20 kilometrov severozápadne a asi 20 až 30 kilometrov východne" od Kyjeva.

Informácie poskytol americký predstaviteľ novinárom počas letu ministra obrany Lloyda Austina z Washingtonu do Bruselu. Austin cestuje do Bruselu na stretnutie ministrov obrany NATO a vo štvrtok navštívi Slovensko. Pôjde o prvú návštevu amerického ministra obrany na Slovensku od vstupu Slovenska do NATO. (TASR)