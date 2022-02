Prezidenta dlho hral, dnes ním Zelenskyj naozaj je. Nikam neodchádzame, odkazuje

Prezident ostáva v Kyjeve.

KYJEV, BRATISLAVA. Rozdiel medzi dvomi zábermi z posledných dní je obrovský. Na jednom sedí ruský prezident Vladimir Putin, za veľkým stolom vo veľkej miestnosti. Aj najbližší spolupracovníci sú od neho ďaleko.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na druhom je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Počas invázie, ktorú proti jeho krajine spustil možno práve spoza toho veľkého stola Putin, ostáva v Kyjeve, odmieta ponuky na evakuáciu a nahral video, kde prišiel osobne povzbudiť vzdorujúcich Kyjevčanov s ďalšími politickými lídrami po boku.

„Neverte falošným správam,“ reagoval na videu z ulíc bombardovaného Kyjeva na správy ruskej propagandy, že skôr či neskôr aj tak opustí krajinu.

„Sme tu, neskladáme zbrane, budeme ochraňovať našu krajinu, našu pravdu, našu zem, naše deti. Toto všetko budeme chrániť, to som vám chcel povedať.“

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/wgCNKhtZYks

Americká CIA vraj Zelenskému ponúkla presun mimo hraníc Ukrajiny, on to odmietol s tým, že potrebuje zbrane, nie odvoz.

Na videohovore so zástupcami Európskej únie zas vyzýval na okamžitú pomoc, „inak je možné, že ma vidíte živého naposledy“, povedal médiá zdroj.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vojna na Ukrajine: Rusko by mohlo prerušiť diplomatické vzťahy so Západom, varuje Medvedev (minúta po minúte) Čítajte

Tak dlho to hral, až to vedel

Zo Zelenského sa v posledných dňoch stal symbol ukrajinského odporu voči oveľa silnejšiemu susedovi. Ešte donedávna ho pritom považovali za neskúseného politika a najmä komika. Presne ním totiž bol.

V angličtine existuje príslovie fake until you make it. Tak dlho sa tvár, že niečo vieš, až to naozaj dosiahneš. Takto sa dá pozerať aj na Zelenského príbeh.