Ukrajina Rusko Online: Spojené štáty odmietli, aby NATO poskytlo Ukrajine stíhačky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil stredajší útok na detskú nemocnicu a pôrodnicu v Mariupole za vojnový zločin. Povedal to v najnovšom video príhovore z Kyjeva.

“ Čo je to za krajinu, ktorá sa bojí nemocníc a pôrodníc a ničí ich. Čo to malo byť? Bola to denacifikácia nemocnice? „ Volodymyr Zelenskyj, ukrajinský prezident

"Čo je to za krajinu - Ruská federácia, ktorá sa bojí nemocníc a pôrodníc a ničí ich?," pýta sa Zelenskyj. "Čo to malo byť? Bola to denacifikácia nemocnice? To, čo robia v Mariupole, už presahuje všetky zverstvá."

Termín denacifikácia uvádza ruská propaganda ako jeden z cieľov pri odôvodňovaní svojho vpádu na Ukrajinu.

Zelenskyj zároveň útok na pôrodnicu označil ako „definitívny dôkaz, že prebieha genocída Ukrajincov“. (BBC)