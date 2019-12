Minúta po minúte: Získa Johnson väčšinu? Briti volia nový parlament

Volebné miestnosti sú otvorené od 8:00 do 23:00 nášho času.

12. dec 2019 o 6:36 (aktualizované 12. dec 2019 o 9:00) TASR, Veronika Orviská, Matúš Krčmárik

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Veľká Británia si v predčasných voľbách volí nový parlament.

Volebné miestnosti sú otvorené od 8:00 do 23:00 nášho času.

Jasným favoritom sú konzervatívci premiéra Borisa Johnsona, posledné prieskumy im predpovedajú väčšinu.

Ako dopadnú voľby a čo to znamená pre brexit? Tri scenáre vývoja.

https://www.podbean.com/media/player/gqmtr-cababf?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Voľby vo Veľkej Británii sledujeme minútu po minúte:

08:40 Voľby by mali predovšetkým vyriešiť patovú situáciu okolo brexitu. Scenáre situácií, do ktorých sa môže krajina prebudiť po vyhlásení výsledkov, si môžete prečítať tu.

Vianočná atmosféra pri jednej z volebných miestností. (zdroj: TASR/AP)

08:00 Do 650-člennej Dolnej snemovne britského parlamentu je oprávnených hlasovať takmer 46 miliónov ľudí. Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 h (8.00 h SEČ) do 22.00 h miestneho času (23.00 h SEČ). Výsledky by mali byť známe v piatok.

Spojené kráľovstvo je rozdelené na 650 volebných obvodov. Jednotliví kandidáti zastupujú politické strany alebo kandidujú ako nezávislí. V Anglicku sa nachádza 533 volebných obvodov, v Škótsku 59, vo Walese 40 a v Severnom Írsku 18.

Na základe volebného systému relatívnej väčšiny získa v každom obvode kreslo v Dolnej snemovni kandidát s najväčším počtom hlasov.

Chaos okolo brexitu

Vo štvrtok 12. decembra sa v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska konajú predčasné parlamentné voľby.

Podľa britského premiéra a predsedu Konzervatívnej strany Borisa Johnsona je to jediný spôsob, ako dostať krajinu z chaosu zapríčineného neschopnosťou súčasného parlamentu dohodnúť sa na podobe brexitu.

Súvisiaci článok Labouristi vás zradili. Johnson hľadá voličov aj medzi bývalými baníkmi Čítajte

Najbližšie riadne parlamentné voľby by sa inak uskutočnili až v roku 2022.

Rozhodnutie o konaní predčasných volieb bolo prijaté po tom, ako došlo k opätovnému odkladu vystúpenia Británie z Európskej únie z 31. októbra 2019 na 31. januára 2020. Predsedovi vlády Borisovi Johnsonovi sa ich podarilo presadiť v britskom parlamente až na tretí pokus.

Po mesiacoch patovej situácie napokon poslanci Dolnej snemovne parlamentu súhlasili 29. októbra 2019 s usporiadaním predčasných volieb. O deň neskôr tak urobila aj horná komora, Snemovňa lordov. Po odobrení kráľovnou Alžbetou II. bola cesta k voľbám voľná.

Brexit sa môže uskutočniť aj skôr

Opozičné strany podporili konanie predčasných parlamentných volieb, až keď vedúci predstavitelia 27 krajín Európskej únie súhlasili koncom októbra s odkladom brexitu. Johnsonovi totiž vyplývala z britských zákonov povinnosť odoslať do Bruselu list so žiadosťou o odklad brexitu, keďže členovia britského parlamentu v hlasovaní odmietli podporiť dohodu o jeho podmienkach.

Súvisiaci článok Mladý Iránec verí, že dostane Johnsona z parlamentu Čítajte

Johnson odoslal žiadosť do Bruselu proti vlastnej vôli, čo dal najavo aj tým, že žiadosť o odklad termínu nepodpísal. Celý čas totiž tvrdil, že Británia opustí Európsku úniu 31. októbra s dohodou alebo bez nej.

Ak sa v britskom parlamente podarí schváliť dojednanú brexitovú dohodu s EÚ do konca januára 2020, bude môcť krajina opustiť Úniu aj skôr, a to k prvému dňu nasledujúceho mesiaca po ratifikácii. To však záleží na výsledku volieb a následnom rozložení síl v novom zákonodarnom zbore.

Johnson verí, že jeho konzervatívci získajú v 650-člennom parlamente väčšinu a budú tak môcť presadiť ním vyrokovanú zmluvu.

Toryovci, ako sa hovorí Konzervatívnej strane, sa spoliehajú, že získajú výraznú väčšinu a na základe toho sa im podarí vyriešiť patovú situáciu okolo brexitu.