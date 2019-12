Ako dopadnú voľby a čo to znamená pre brexit? Prinášame scenáre vývoja

Tri scenáre vývoja po britských voľbách.

11. dec 2019 o 19:26 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Theresa Mayová bola premiérkou len trištvrte roka, keď urobila historický krok a v marci 2017 oficiálne požiadala o odchod Veľkej Británie z Európskej únie.

„Domnievam sa, že v tejto chvíli obrovského národného významu by tu vo Westminsteri mala panovať jednota, nie rozpory," povedala Mayová v parlamente pred hlasovaním o predčasných parlamentných voľbách. Tie vyhlásila na konci marca a trochu tým prekvapila.

Dúfala, že po júni vyjde s jednoznačným mandátom od voličov, vďaka ktorému bude môcť pri rokovaniach v Bruseli vystupovať tvrdšie.

Stal sa však opak, Mayovej konzervatívci stratili väčšinu, pri tvorbe vlády sa museli spoľahnúť na pomoc severoírskych unionistov a brexit sa doteraz neodohral.

Podobný scenár hrozí aj jej nástupcovi Borisovi Johnsonovi. Aj on sa do premiérskeho kresla dostal bez víťazstva vo voľbách, aj on sľubuje, že dostane krajinu z Únie. A aj Johnsonova snaha upevniť si mandát sa môže skončiť parlamentným patom.

Parlamentné voľby sa v Británii konajú vo štvrtok. Prinášame scenáre situácií, do ktorých sa môže krajina prebudiť v piatok po vyhlásení výsledkov.

Johnson vyhrá, Briti odídu o mesiac a pol

Prieskumy hovoria v prospech konzervatívcov. Kampani podriadili od Johnsonovho nástupu na čelo vlády na konci júla všetko. Zjednodušili heslá, prebrali agendu strany Brexit Nigela Faragea.

Výsledkom je, že do posledných dní si držia náskok približne desiatich percentuálnych bodov oproti labouristom. Aj prepočty na jednotlivé okrsky (v Británi sa volí osobitne 650 poslancov väčšinovým systémom) im predpovedajú väčšinu.

V tomto prípade by Johnsonovi nič nebránilo splniť jeho cieľ dostať Britániu z Európskej únie na konci januára podľa podmienok odchodovej dohody, ktorú v októbri priniesol z Bruselu.

Stačí, ak dohodu ešte pred Vianocami schvália poslanci jeho strany. Po nedávnom vyhadzovaní odporcov tvrdého brexitu by už jednota strany nemala byť ohrozená. Navyše, každý kandidát podpísal vopred súhlas s vyrokovanou dohodou.

Ak sa tak stane, Británia odchádza z Európskej únie na konci januára, ale v praxi sa ešte nič nemení.